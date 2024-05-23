Сирський: Росіяни зав'язли у боях за Вовчанськ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, перебуваючи на східному фронті, заявив, що російська армія зав'язла у боях за Вовчанськ після перших успіхів наступу на Харківщині.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Сирського у Facebook.

"Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав дуже високих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно" , – зазначив головком.

В районі Липців ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Окупанти намагаються за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування.

"Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів.

Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах та багі" , – написав Сирський.

На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше.

"Ключова мета моєї роботи - вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами тощо" , – повідомив головком.

Він відзначив "ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами". "Звісно, що є проблеми, які потребують швидких та кардинальних рішень", – додав він.