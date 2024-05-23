Сырский: Россияне увязли в боях за Волчанск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, находясь на восточном фронте, заявил, что российская армия увязла в боях за Волчанск после первых успехов наступления на Харьковщине.

Об этом говорится в сообщении Сырского в Facebook.

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг по разным направлениям опрокидывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно" , – отметил главком.

В районе Липцев враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол.

Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Оккупанты пытаются любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения.

"Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений.

Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко – на мотоциклах и багги" , – написал Сырский.

По другим направлениям также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.

"Ключевая цель моей работы – изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТЗ, усиление резервами и т.д." , – сообщил главком.