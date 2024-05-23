Українські безпілотники атакували промислові об'єкти у Татарстані – джерело

В російській республіці Татарстан вдень 23 травня триває операція Головного управління розвідки МОУ з ураження об’єктів військово-промислового комплексу РФ за допомогою безпілотників.﻿﻿ Про це заявив співрозмовник в ГУР, повідомляє Українська правда.

За словами джерела видання, ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовуєтья у воєнній галузі.

За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунають в Нижньокамську. Також відбувається евакуація співробітників із Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".

Припинили роботу обидва аеропорти російського регіону – в Казані та Нижньокамську.

Інформація про результати ураження обʼєктів уточнюється.