Украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Татарстане – источник

В российской республике Татарстан днем 23 мая идет операция Главного управления разведки МОУ по поражению объектов военно-промышленного комплекса РФ с помощью беспилотников.﻿﻿ Об этом рассказал собеседник в ГУР, сообщает Украинская правда.

По словам источника издания, ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

По информации местных СМИ, взрывы раздаются в Нижнекамске. Также происходит эвакуация сотрудников с Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины".

Прекратили работу оба аэропорта российского региона - в Казани и Нижнекамске.

Информация о результатах поражения объектов уточняется.