Байдена не буде на Саміті миру через виборчу кампанію – ЗМІ

Президент США Джо Байден, швидше за все, пропустить Саміт миру у Швейцарії наступного місяця, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками. Про це стало відомо Bloomberg від людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Європейська правда.

Швейцарія запланувала конференцію на 15-16 червня, після зустрічі "Групи семи" в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до неї, але ні Байдена, ні віцепрезидентки Камали Гарріс там не буде.

Байден має вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса на збір коштів 15 червня. Разом з Клуні і Робертс до нього приєднаються колишній президент Барак Обама і ведучий нічних телепередач Джиммі Кіммел.

Це рішення підкреслює, що Байден все більше переходить у режим передвиборчої кампанії, прагнучи подолати лідерство колишнього президента Дональда Трампа в хитких штатах напередодні листопадових виборів. Нагальності ситуації додає той факт, що минулого місяця Трамп вперше за поточний виборчий цикл затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів, зібравши 76 мільйонів доларів проти 51 мільйона доларів у Байдена.

Це також відображає ширший песимізм щодо конференції, яку Швейцарія погодилася організувати, коли президент Володимир Зеленський відвідав країну в січні. Тим не менш, близько 70 країн візьмуть участь у саміті на тому чи іншому рівні, включаючи таких лідерів, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц, а прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, ймовірно, також буде там.

Однак відсутність Китаю, ймовірно, розчарує Зеленського. Пекін давно вважається ключовим учасником процесу, зважаючи на його тісні відносини з Москвою, але досі він пропускав більшість зустрічей, що передували саміту.

Китай і кілька інших країн так званого Глобального Півдня наполягали на залученні Росії до цього процесу. Україна та її союзники не хочуть взаємодіяти з Москвою доти, доки не буде широко узгоджений набір принципів, які визначатимуть будь-яке майбутнє мирне врегулювання. Швейцарський саміт спочатку був задуманий як перший крок до цієї мети.

Дипломати, які організовують конференцію, зменшили її амбіції, щоб зосередитися на вузькому наборі цілей, таких як ядерна безпека та обмін полоненими, прагнучи розширити коло учасників. Ці пункти не відповідають мирному плану України, який передбачає виведення російських військ, а також майбутні гарантії безпеки.