Байдена не будет на Саммите мира из-за избирательной кампании – СМИ

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, который он должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами. Об этом стало известно Bloomberg от людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Европейская правда.

Швейцария запланировала конференцию на 15-16 июня, после встречи "Группы семи" в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться к ней, но ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис там не будет.

Байден должен вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес на сбор средств 15 июня. Вместе с Клуни и Робертс к нему присоединятся бывший президент Барак Обама и ведущий ночных телепередач Джимми Киммел.

Это решение подчеркивает, что Байден все больше переходит в режим предвыборной кампании, стремясь преодолеть лидерство бывшего президента Дональда Трампа в шатких штатах в преддверии ноябрьских выборов. Актуальности ситуации добавляет тот факт, что в прошлом месяце Трамп впервые за текущий избирательный цикл затмил усилия Байдена по сбору средств, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона долларов у Байдена.

Это также отражает более широкий пессимизм в отношении конференции, которую Швейцария согласилась организовать, когда президент Владимир Зеленский посетил страну в январе. Тем не менее, около 70 стран примут участие в саммите на том или ином уровне, включая таких лидеров, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц, а премьер-министр Японии Фумио Кишида, вероятно, также будет там.

Однако отсутствие Китая, вероятно, разочарует Зеленского. Пекин давно считается ключевым участником процесса ввиду его тесных отношений с Москвой, но до сих пор он пропускал большинство встреч, предшествовавших саммиту.

Китай и несколько других стран так называемого Глобального Юга настаивали на привлечении России к этому процессу. Украина и ее союзники не хотят взаимодействовать с Москвой до тех пор, пока не будет широко согласован набор принципов, которые будут определять любое будущее мирное урегулирование. Швейцарский саммит изначально был задуман как первый шаг к этой цели.

Дипломаты, организующие конференцию, уменьшили ее амбиции, чтобы сосредоточиться на узком наборе целей, таких как ядерная безопасность и обмен пленными, стремясь расширить круг участников. Эти пункты не соответствуют мирному плану Украины, который предусматривает вывод российских войск, а также будущие гарантии безопасности.