Шуфрич переписав майно на підставну особу і вивіз сім'ю Угорщину – ЗМІ

Ексдепутат забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, після початку повномасштабного вторгнення врятував свої коштовні активи, переписавши їх на підставну особу та перевіз родину до Угорщини, повідомляє Економічна правда.

Журналістам раніше стало відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка активів, до яких мав стосунок Шуфрич, перейшли у власність компаній, якими володіє угорець Дьорд Штофа.

Михайло Ткач помітив автівку дружини Нестора Шуфрича біля будинку, який зареєстрований на угорського бізнесмена Штофу. За нашими спостереженнями, авто стоїть під цим будинком щодня зранку і ввечері.

Біля автівки, якою користується Катерина Майкова постійно стоїть ще одне авто "Toyota" з українськими номерними знаками. Завдяки українській реєстрації та джерелам у правоохоронних органах УП встановила, що власником транспортного засобу є Михайло Черепаня – син багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича – В’ячеслава Черепані.

У розмові угорець Штофа повідомив, що не знайомий з Шуфричем, його дружиною та Черепанею. А про те, що Майкова живе у готелі, що пов'язаний з ним – нічого не знає. Також він не підтверджує, що цей готель зареєстрований на нього. Так само не підтвердив Штофа і те, що на нього зареєстровані низка активів, які раніше належали Шуфричу.

Дружина Шуфрича Майкова кинула слухавку, коли журналісти захотіли взяти у неї коментар.

28 березня 2023 року журналісти Bihus Info з'ясували, що сім'я Шуфрича володіє чотирма маєтками в Конча-Заспі та шістьма квартирами в Києві. Тоді ж розслідувачі вперше згадали угорця Штофа, який був пов'язаний із компанією Шуфрича.