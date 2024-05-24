Шуфрич переписал имущество на подставное лицо и вывез семью Венгрию – СМИ

Экс-депутат запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич, которого подозревают в государственной измене, после начала полномасштабного вторжения спас свои ценные активы, переписав их на подставное лицо и перевез семью в Венгрию, сообщает Экономическая правда.

Журналистам ранее стало известно, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину ряд активов, к которым имел отношение Шуфрич, перешли в собственность компаний, которыми владеет венгр Дьорд Штофа.

Михаил Ткач заметил машину жены Нестора Шуфрича возле дома, который зарегистрирован на венгерского бизнесмена Штофу. По нашим наблюдениям, авто стоит под этим домом ежедневно утром и вечером.

Возле машины, которой пользуется Екатерина Майкова постоянно стоит еще одно авто "Toyota" с украинскими номерными знаками. Благодаря украинской регистрации и источникам в правоохранительных органах УП установила, что владельцем транспортного средства является Михаил Черепаня - сын многолетнего бизнес-партнера и помощника Шуфрича - Вячеслава Черепани.

В разговоре венгр Штофа сообщил, что не знаком с Шуфричем, его женой и Черепаней. А о том, что Майкова живет в отеле, который связан с ним - ничего не знает. Также он не подтверждает, что этот отель зарегистрирован на него. Так же не подтвердил Штофа и то, что на него зарегистрированы ряд активов, которые ранее принадлежали Шуфричу.

Жена Шуфрича Майкова бросила трубку, когда журналисты захотели взять у нее комментарий.

28 марта 2023 года журналисты Bihus Info выяснили, что семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе и шестью квартирами в Киеве. Тогда же расследователи впервые вспомнили венгра Штофа, который был связан с компанией Шуфрича.