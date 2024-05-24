"Задача із зірочкою": у ЗСУ пояснили складність захисту Харкова від обстрілів

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, для захисту Харкова, який майже щодня потерпає від російських обстрілів, ефективним методом є знищення пускових установок армії РФ та "відлякування" їх від лінії фронту.﻿ Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Новое время.

Коментуючи удари по Харкову, зокрема, з зенітно-ракетних комплексів С-300, Євлаш зазначив, що такий тип ракет досить складно перехоплювати через близьку відстань до кордону з РФ та складністю цих повітряних цілей.

"Тому найкращий вихід був би — але на жаль це неможливо — відтягнути територіально Харків від кордону. Єдиний ефективний метод тут — це знищення безпосередньо самих пускових установок та відлякування їх від фронту: відтягнути, збільшити дальність. Тобто це завдання більш стратегічного характеру, який займається наше військове керівництво" , — наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про те, що Україні потрібні два ЗРК Patriot для захисту Харкова та області, Євлаш зазначив, що попри те, що ці системи є потужною зброєю, для їхнього прикриття також необхідні інші комплекси, які могли б боротися і з безпілотниками, і ракетами меншого класу.

"Якщо ми беремо балістику, то Patriot як раз дуже ефективний у відбитті балістичного озброєння, аеробалістичних ракет. Тому звичайно, що Patriot це потужна зброя. Однак саме біля Харкова використання таких засобів потребує особливих знань, вмінь, навичок, тому що постійно над територією Харківщини перебувають десятки безпілотників. Тому це така задача із зірочкою, якщо можна так сказати" , — додав Євлаш.

Харків майже щодня потерпає від ракетних та бомбових ударів армії РФ. Удень 23 травня Росія завдала серії масованих ударів по Харкову та містах Золочів і Люботин Харківської області. У Харкові внаслідок удару загинули семеро людей. Також спалахнула серйозна пожежа після влучання по друкарні книжкового видавництва Vivat.