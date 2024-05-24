"Задача со звездочкой": в ВСУ объяснили сложность защиты Харькова от обстрелов

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, для защиты Харькова, который почти ежедневно страдает от российских обстрелов, эффективным методом является уничтожение пусковых установок армии РФ и "отпугивание" их от линии фронта. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.

Комментируя удары по Харькову, в частности, из зенитно-ракетных комплексов С-300, Евлаш отметил, что такой тип ракет достаточно сложно перехватывать из-за близкого расстояния до границы с РФ и сложности этих воздушных целей

"Поэтому лучший выход был бы — но к сожалению это невозможно — оттянуть территориально Харьков от границы. Единственный эффективный метод здесь — это уничтожение непосредственно самих пусковых установок и отпугивание их от фронта: оттянуть, увеличить дальность. То есть это задача более стратегического характера, которой занимается наше военное руководство" , — подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что Украине нужны два ЗРК Patriot для защиты Харькова и области, Евлаш отметил, что несмотря на то, что эти системы являются мощным оружием, для их прикрытия также необходимы другие комплексы, которые могли бы бороться и с беспилотниками, и ракетами меньшего класса.

"Если мы берем баллистику, то Patriot как раз очень эффективен в отражении баллистического вооружения, аэробаллистических ракет. Поэтому конечно, что Patriot это мощное оружие. Однако именно возле Харькова использование таких средств требует особых знаний, умений, навыков, потому что постоянно над территорией Харьковщины находятся десятки беспилотников. Поэтому это такая задача со звездочкой, если можно так сказать" , — добавил Евлаш.

Харьков почти ежедневно страдает от ракетных и бомбовых ударов армии РФ. Днем 23 мая Россия нанесла серии массированных ударов по Харькову и городам Золочев и Люботин Харьковской области. В Харькове в результате удара погибли семь человек. Также вспыхнул серьезный пожар после попадания по типографии книжного издательства Vivat.