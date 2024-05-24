Фотографував військові колони: у Румунії заарештували підозрюваного у шпигунстві

Громадянина Румунії спіймали на шпигунстві на користь Росії, його вже заарештували, повідомляє Європейська правда.

Злочин, скоєний румуном, є державною зрадою. Чоловік нібито знімав і фотографував військові колони, що проходили через Румунію, і передавав їх до Кремля через російське посольство.

"23.05.2024 року слідчі Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) наказали затримати обвинуваченого (громадянина Румунії), який переслідується за вчинення злочину державної зради.

З доказів у справі з'ясувалося, що, починаючи з 2022 року, він здійснював спостереження за деякими військовими об'єктами Румунії або НАТО, розташованими в околицях міста Тульча, збирав інформацію військового характеру і фотографував військову бойову техніку і пересування особового складу в прикордонній зоні з Україною, яку надсилав дипломатам з посольства Російської Федерації в Бухаресті", – йдеться у повідомленні DIICOT.

У помешканні підозрюваного пройшли обшуки і вилучені докази.

За поданням DIICOT, Апеляційний суд Бухареста виніс рішення про превентивний арешт обвинуваченого терміном на 30 днів.

Судові заходи були проведені спільно з співробітниками судової поліції з центральної структури DIICOT та Управління по боротьбі з організованою злочинністю та підпорядкованих структур. Акція отримала підтримку Румунської розвідувальної служби, Головного управління військової розвідки Міністерства національної оборони та жандармів бригади спеціального призначення жандармерії "Влад Цепеш". Спеціалізовану підтримку надали Технічна та криміналістична служба DIICOT та Управління спеціальних операцій в рамках IGPR.