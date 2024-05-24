Фотографировал военные колонны: в Румынии арестовали подозреваемого в шпионаже

Гражданина Румынии поймали на шпионаже в пользу России, его уже арестовали, сообщает Европейская правда.

Преступление, совершенное румыном, является государственной изменой. Мужчина якобы снимал и фотографировал военные колонны, проходившие через Румынию, и передавал их в Кремль через российское посольство.

"23.05.2024 года следователи Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) приказали задержать обвиняемого (гражданина Румынии), который преследуется за совершение преступления государственной измены.

Из доказательств по делу выяснилось, что, начиная с 2022 года, он осуществлял наблюдение за некоторыми военными объектами Румынии или НАТО, расположенными в окрестностях города Тульча, собирал информацию военного характера и фотографировал военную боевую технику и передвижения личного состава в приграничной зоне с Украиной, которую посылал дипломатам из посольства Российской Федерации в Бухаресте" , – говорится в сообщении DIICOT.

В квартире подозреваемого прошли обыски и изъяты доказательства.

По представлению DIICOT, Апелляционный суд Бухареста вынес решение о превентивном аресте обвиняемого сроком на 30 дней.

Судебные мероприятия были проведены совместно с сотрудниками судебной полиции из центральной структуры DIICOT и Управления по борьбе с организованной преступностью и подчиненных структур. Акция получила поддержку Румынской разведывательной службы, Главного управления военной разведки Министерства национальной обороны и жандармов бригады специального назначения жандармерии "Влад Цепеш". Специализированную поддержку оказали Техническая и криминалистическая служба DIICOT и Управление специальных операций в рамках IGPR.