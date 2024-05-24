Окупанти намагаються обійти Вовчанськ, але успіху не мають – Генштаб

Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Водночас окупанти намагаються обійти місто Вовчанськ, втім не мають успіху.

Про це заявив﻿ представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Прохоренко на брифінгу в "Медіацентрі Україна" в Києві.

"Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку - противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії" , - сказав представник Генштабу.

За його словами, окупанти проводять наступальні дії також на сході Харківщини, планують зі сходу обійти місто Куп’янськ, але успіху не мають.

На Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Ворог накопичує війська на території РФ, щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БПЛА. Росіяни намагаються знищити об’єкти критичної інфраструктури, атакують ракетами та "Шахедами".