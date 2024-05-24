Оккупанты пытаются обойти Волчанск, но успеха не имеют – Генштаб

Силы обороны Украины остановили российские войска в Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия. В то же время оккупанты пытаются обойти город Волчанск, впрочем, не имеют успеха.

Об этом заявил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Прохоренко на брифинге в "Медиацентре Украина" в Киеве.

"Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огненное поражение противнику. Основные действия происходят на Харьковщине, Донецкой области. Что касается Харьковского направления - противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия" , - сказал представитель Генштаба.

По его словам, оккупанты проводят наступательные действия также на востоке Харьковщины, планируют с востока обойти город Купянск, но успеха не имеют.

В Сумской и Черниговской ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории РФ, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационных и артиллерийских ударов, применяет БПЛА. Россияне пытаются уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакуют ракетами и "Шахедами".