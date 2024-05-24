Єрмак: Україні не потрібний будь-який мир, а лише справедливий

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україні не потрібен «будь-який мир», зазначивши, що він «має бути справедливим». Про це він сказав під час саміту UNITED24, присвяченого Глобальному саміту світу, повідомляє Новое время.

«Дуже важливо, щоб цей інавгураційний саміт був успішним. Ми вважаємо, що це буде потужний крок до припинення війни й повернення справедливого миру. Бо нам не потрібен будь-який мир, нам потрібен мир справедливий» , — зазначив Єрмак.

Саме тому, за його словами, запропонована президентом України Володимиром Зеленським Формула миру базується на міжнародному праві.

Він також додав, що війна РФ проти України «стосується кожної людини у світі», оскільки вона «про наше зерно, про екологію, про окуповану росіянами Запорізьку АЕС».

«І, наприклад, питання полонених — це не лише українське питання, і його неможливо розв’язати за допомогою традиційної дипломатії» , — пояснив Єрмак.



