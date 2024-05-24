Ермак: Украине не нужен любой мир, а только справедливый

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине не нужен «любой мир», отметив, что он «должен быть справедливым». Об этом он сказал во время саммита UNITED24, посвященного Глобальному саммиту мира, сообщает Новое время.

«Очень важно, чтобы этот инаугурационный саммит был успешным. Мы считаем, что это будет мощный шаг к прекращению войны и возвращению справедливого мира. Потому что нам не нужен любой мир, нам нужен мир справедливый» , — отметил Ермак.

Именно поэтому, по его словам, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским Формула мира базируется на международном праве.

Он также добавил, что война РФ против Украины «касается каждого человека в мире», поскольку она «о нашем зерне, об экологии, об оккупированной россиянами Запорожской АЭС».