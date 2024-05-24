Наслідки удару по друкарні в Харкові відчує вся галузь – власник

Відновити зруйноване російським ударом виробництво друкарні Vivat у Харкові буде неможливо без підтримки держави і міжнародної спільноти, заявив Сергій Політучий, власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк", повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, за його словами, ця атака РФ матиме наслідки на всю галузь книговидавництва в Україні, адже через безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й так працювали не на повну і не забезпечували потреби всіх видавництв.

"Склалася ситуація, коли всі сукупні потужності друкарень України вже не могли забезпечити потреби видавництв. З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться не менш ніж на 30-40 відсотків.

І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи і підручники, яких ми друкували – я не знаю, мабуть, до 50 відсотків всіх підручників, які друкувалися у державі. І тому як це будемо робити завтра, я на зараз не знаю. І я розумію, що без підтримки і міжнародної спільноти, і держави це питання буде вирішити дуже важко" , – сказав Політучий.

Утім, за його словами, навіть із допомогою відновлення роботи друкарні може зайняти чимало часу – щонайменше кілька місяців. Щодо можливості релокації друкарні до більш безпечних регіонів України, то воно – дуже дороговартісне, каже Політучий. Крім того, за його словами, в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів у цій галузі.

"Більшість поліграфічних потужностей зосереджені саме у Харкові. Я не знаю напевне, але, якщо ми кажемо про книгодрукування, я думаю, що це не менше 85-90 процентів всіх книг, які друкуються в Україні, друкуються у Харкові – на нашій друкарні, а також у наших партнерів, у наших колег по галузі…

Навіть якщо б ми з допомогою когось переїхали б до Львова, наприклад, чи до Івано-Франківська, то ми б зіткнулися з проблемою людей. Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. Але знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо" , – каже Політучий.

Напередодні вранці російська армія обстріляла Харків, поціливши в друкарський цех підприємства "Фактор-Друк". Внаслідок цього удару загинули семеро людей, ще 21 людина поранена, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Друкарня входить до однієї групи із видавництвом "Віват", але також виробляла книги для інших видавництв.

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