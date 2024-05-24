Последствия удара по типографии в Харькове ощутит вся отрасль – владелец

Возобновить разрушенное российским ударом производство типографии Vivat в Харькове будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества, заявил Сергей Политучий, владелец полиграфического комбината "Фактор-Друк", сообщает Радио Свобода.

Кроме того, по его словам, эта атака РФ будет иметь последствия на всю отрасль книгоиздательства в Украине, ведь из-за безопасности и энергетической ситуации в Харькове местные типографии и так работали не в полную и не обеспечивали потребности всех издательств.

"Сложилась ситуация, когда все совокупные мощности типографий Украины уже не могли обеспечить потребности издательств. С разрушением нашей типографии совокупная мощность уменьшится не менее чем на 30-40 процентов.

И таким образом, сам процесс печати книг, включая и учебники, которых мы печатали – я не знаю, пожалуй, до 50 процентов всех учебников, которые печатались в государстве. И потому как это будем делать завтра, я сейчас не знаю. И я понимаю, что без поддержки и международного сообщества, и государства этот вопрос будет решить очень тяжело" , – сказал Политучий.

Впрочем, по его словам, даже с помощью возобновления работы типографии может занять немало времени – не менее нескольких месяцев. Что касается возможности релокации типографии в более безопасные регионы Украины, то она очень дорогостоящая, говорит Политучий. Кроме того, по его словам, в других областях Украины такие предприятия могут ощутить нехватку специалистов в этой области.

"Большинство полиграфических мощностей сосредоточены именно в Харькове. Я не знаю наверняка, но если мы говорим о книгопечатании, я думаю, что это не менее 85-90 процентов всех книг, которые печатаются в Украине, печатаются в Харькове - на нашей типографии, а также у наших партнеров, у наших коллег по отрасли…

Даже если бы мы с помощью кого-то переехали во Львов, например, в Ивано-Франковск, то мы бы столкнулись с проблемой людей. Но найти специалистов в этих регионах практически невозможно" , – говорит Политучий.

Накануне утром российская армия обстреляла Харьков, попав в типографский цех предприятия "Фактор-Друк". В результате этого удара погибли семь человек, еще 21 человек ранен, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. Типография входит в одну группу с издательством "Виват", но также производила книги для других издательств.

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