Азербайджан повернув контроль над селами біля кордону з Вірменією

Азербайджан взяв під свій контроль чотири села поблизу вірменського кордону 24 травня в рамках нової угоди між двома країнами про делімітацію та демаркацію кордону, повідомляє Радіо Свобода.

Йдеться про села Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейримли та Ґизилгаджили, що входять до складу Ґазахського району Азербайджану. Баку та Єреван назвали це кроком до нормалізації відносин між двома державами Південного Кавказу.

Сторони досягли домовленості про повернення сіл під контроль Баку в квітні, обидві країни назвали це знаковим рішенням на шляху до мирної угоди. Однак цей крок призвів до масових мітингів опозиції у Вірменії, де протестувальники вимагали відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Пашинян заявляв, що односторонні поступки необхідні для запобігання військової агресії Азербайджану проти Вірменії. Вірменська опозиція стверджує, що він фактично заохочує Баку вимагати від Вірменії більше території та застосовувати для цього силу.

Вірменія погодилася на передачу як на перший крок у визначенні кордону із Азербайджаном.

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