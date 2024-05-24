Азербайджан вернул контроль над селами у границы с Арменией

Азербайджан взял под свой контроль четыре села вблизи армянской границы 24 мая в рамках нового соглашения между двумя странами о делимитации и демаркации границы, сообщает Радио Свобода.

Речь идет о селах Баганис Айрим, Ашаги Аскипара, Хейримлы и Гизилгаджилы, входящих в состав Газахского района Азербайджана. Баку и Ереван назвали это шагом к нормализации отношений между двумя государствами Южного Кавказа.

Стороны достигли договоренности о возвращении сел под контроль Баку в апреле, обе страны назвали это знаковым решением по пути к мирному соглашению. Однако этот шаг привел к массовым митингам оппозиции в Армении, где протестующие потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян заявлял, что односторонние уступки необходимы для предотвращения военной агрессии Азербайджана против Армении. Армянская оппозиция утверждает, что он фактически поощряет Баку потребовать от Армении больше территории и применять для этого силу.

Армения согласилась на передачу как первый шаг в определении границы с Азербайджаном.

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