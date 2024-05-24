Внаслідок атаки безпілотників 19 травня пошкоджені кілька винищувачів РФ – ЗМІ

Радіо Свобода та розслідувальний проєкт "Схеми" опублікували знімок високого дозволу, зроблений 23 травня над російською авіабазою Кущовська у Краснодарському краї. У ніч на 19 травня цей аеродром зазнав атаки українських безпілотників, повідомляє Радіо Свобода.

Фотографії підтверджують повідомлення, що з'явилися раніше про те, що в результаті атаки було знищено винищувач Су-27. В іншій частині авіабази на знімку, зробленому після удару, можна також побачити ушкоджений винищувач Су-34.

"Ми бачимо, що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє становище з 11 травня і був поруч із пошкодженим Су- 27" , – розповів "Схемам" український авіаексперт Анатолій Храпчинський.

????Українські безпілотники пошкодили російські винищувачі: «Схеми» @KOvsianyi отримали свіжі спутникові знімки



???? pic.twitter.com/iOEfimmG9N — Схемі (@cxemu) May 24, 2024

Ні українські, ні російські військові офіційно не коментували атаку на авіабазу Кущевська, яка розташована за 220 кілометрів від найближчої точки лінії фронту в Україні. У російському військовому відомстві лише заявили, що тієї ночі над територією Краснодарського краю було збито 57 безпілотників.

Минулого тижня українські військові завдали також імовірно ракетних ударів по російському летовищу Бельбек в анексованому Криму, також далеко від лінії фронту. І у цьому випадку супутникові знімки підтвердили втрату авіатехніки. Журналіст Крістіан Тріберт, який опублікував знімки, зазначив, що повністю знищено два літаки МіГ-31 та один Су-27. Також видно пошкодження літака МіГ-29 та пожежу в районі сховища палива. Міноборони Росії повідомлення про знищені або пошкоджені літаки не коментувало.

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