В результате атаки беспилотников 19 мая повреждены несколько истребителей РФ – СМИ

Радио Свобода и расследовательский проект "Схемы" опубликовали снимок высокого разрешения, сделанный 23 мая над российской авиабазой Кущёвская в Краснодарском крае. В ночь на 19 мая этот аэродром подвергся атаке украинских беспилотников, сообщает Радио Свобода.

Фотографии подтверждают появившиеся ранее сообщения о том, что в результате атаки был уничтожен истребитель Су-27. В другой части авиабазы на снимке, сделанном после удара, можно также увидеть повреждённый истребитель Су-34.

"Мы видим, что с повреждёнными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно повреждён Су-27 в другой части аэродрома. Также мог быть поврежден и Су-30, почти не изменявший свое положение с 11 мая и находящийся рядом с повреждённым Су-27" , – рассказал "Схемам" украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

????Українські безпілотники пошкодили російські винищувачі: «Схеми» @KOvsianyi отримали свіжі супутникові знімки



???? pic.twitter.com/iOEfimmG9N — Схеми (@cxemu) May 24, 2024

Ни украинские, ни российские военные официально не комментировали атаку на авиабазу Кущёвская, которая расположена в 220 километрах от ближайшей точки линии фронта в Украине. В российском военном ведомстве лишь заявили, что в ту ночь над территорией Краснодарского края было сбито 57 беспилотников.

На прошлой неделе украинские военные нанесли также предположительно ракетные удары по российскому аэродрому Бельбек в аннексированном Крыму, также далеко от линии фронта. И в этом случае спутниковые снимки подтвердили потерю авиатехники. Журналист Кристиан Триберт, опубликовавший снимки, отметил, что полностью уничтожены два самолета МиГ-31 и один Су-27. Также видно повреждения самолета МиГ-29 и пожар в районе хранилища топлива. Минобороны России сообщения об уничтоженных или повреждённых самолётах не комментировало.

Copyright (c)2024 RFE/RL, Inc. Used with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1250 Connecticut Ave NW, Ste 450, Washington DC 20036.