Генштаб планують скоротити 60%: деяких відправлять до бойових частин

Генеральний штаб вирішив оптимізувати штат деяких структурних підрозділів та органів військового управління та планує зменшити кількість особового складу на 60%, повідомляє Ділова столиця.

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

Для цього хочуть, зокрема, розформувати низку військових організаційних структур, сформувати нові, а також оптимізувати ті, що вже існують. Завдяки цьому сподіваються не тільки зменшити штат, а й уникнути дублювання функцій.

Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного й тактичного рівнів, а також бойові військові частини. У Генштабі вважають, що завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

"Ми розуміємо, що в умовах війни насамперед повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ" , — сказав Острянський.

Крім того, за його словами, зараз також тривають заходи з удосконалення структури Збройних сил України, зокрема — формування командування Сил безпілотних систем.