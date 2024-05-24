Генштаб планируют сократить 60%: некоторых отправят в боевые части

Генеральный штаб решил оптимизировать штат некоторых структурных подразделений и органов военного управления и планирует снизить количество личного состава на 60%, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге рассказал начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

Для этого хотят, в частности, расформировать ряд военных организационных структур, сформировать новые, а также оптимизировать уже существующие. Благодаря этому надеются не только уменьшить штат, но и избежать дублирования функций.

Высвобожденным личным составом планируют доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. В Генштабе считают, что благодаря этому будут возможны ротации подразделений, длительно выполняющих боевые задания в зоне боевых действий.

"Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск" , — сказал Острянский.

Кроме того, по его словам, сейчас также проходят мероприятия по усовершенствованию структуры Вооруженных сил Украины, в частности — формирование командования Сил беспилотных систем.