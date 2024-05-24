У НБУ зробили уточнення щодо лімітів для переказу за картками

Національний банк планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час телемарафону.

Як повідомив Пишний, НБУ проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток.

"За результатами аналізу, ті обмеження, які НБУ вбачає за доцільне обговорити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів, це не торкнеться 98% українців. Наступне обмеження, яке ми пропонуємо - обмежити загальну суму до 100 тисяч на місяць. Таке обмеження не торкнеться 95% українців" , - сказав він.

За його словами у разі потреби цей ліміт можна збільшити.

"Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти" , - пояснив голова НБУ.

Пишний також розповів, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а "все що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає".

Крім того, жодні операції з застосуванням IBAN обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі.

Чому запроваджують ліміти

Пишний пояснив запровадження лімітів небезпечним зростання використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

"Ми побачили, що українці надають свої картки в оренду. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям, наркодилерам, тим хто забезпечує роботу незаконних казино і за вашою карткою відбуваються розрахунки, а ви насправді не маєте до того жодного відношення" , - додав Пишний.

Як повідомлялось, НБУ допрацьовує проект рішення, який передбачає ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Наразі обговорюється варіант лімітів - не більше 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку.

Водночас певні ліміти встановлені банками і зараз. Наприклад, в ПриватБанку доступна кількість переказів на місяць для одного клієнта - 200 на одного відправника, ліміт суми переказів на місяць 1 млн гривень.