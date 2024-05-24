В НБУ сделали уточнение относительно лимитов для перевода по карточкам

Национальный банк планирует ограничить объем переводов с одной карты суммой в 100 тысяч гривен и количеством в 30 в месяц. Но банки могут повышать этот лимит, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время телемарафона.

Как сообщил Пышный, НБУ проанализировал семь крупнейших банков, охватывающих 91% всей эмиссии карт.

"По результатам анализа, те ограничения, которые НБУ видит целесообразным обсудить, предусматривают ограничения ежемесячные до 30 переводов, это не коснется 98% украинцев. Следующее ограничение, которое мы предлагаем - ограничить общую сумму до 100 тысяч в месяц. Такое ограничение не коснется 95% украинцев" , - сказал он.

По его словам, в случае необходимости этот лимит можно увеличить.

"Если есть возможность обосновать перед банком за счет того, что есть соответствующие доходы, ваш профиль, как клиент банка, дает возможность и требует осуществлять большее количество переводов, банк в рамках вашего взаимодействия, а они должны знать своего клиента, может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты" , - объяснил глава НБУ.

Пышный также рассказал, что будут ограничиваться исключительно исходящие операции, а "все, что будет работать на зачисление на карточки, ограничению не подлежит".

Кроме того, никакие операции с применением IBAN ограничиваться не будут ни по количеству, ни по сумме.

Почему вводят лимиты

Пышный объяснил введение лимитов опасным ростом использования карточных счетов для проведения транзитных операций с целью легализации доходов, полученных незаконным путем.

"Мы увидели, что украинцы предоставляют свои карточки в аренду. Вы отдаете свою карту в аренду преступникам, наркодилерам, тем, кто обеспечивает работу незаконных казино и по вашей карте происходят расчеты, а вы на самом деле не имеете к тому никакого отношения" , - добавил Пышный.

Как сообщалось, НБУ дорабатывает проект решения, предусматривающий лимиты на выходные операции "с карты на карту". Обсуждается вариант лимитов - не более 30 операций и до 100 тысяч гривен в месяц в одном банке.

В то же время определенные лимиты установлены банками и сейчас. К примеру, в ПриватБанке доступно количество переводов в месяц для одного клиента - 200 на одного отправителя, лимит суммы переводов в месяц 1 млн гривен.