У німецькій землі хочуть зробити українську другою іноземною мовою в школах

Гессен хоче стати першою федеральною землею Німеччини, яка запровадить українську мову як другу іноземну в школах, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Welt.

Міністерство культури у столиці Гессену Вісбадені вже оголосило про конкурс для майбутніх фахівців та вчителів.

Міністр культури землі Армін Шварц назвав це рішення "чітким знаком солідарності" з Україною, а міністр з міжнародних справ Манфред Пенц – внеском у збереження української ідентичності та культури.

"Адже ми не хочемо залишати без свого коріння українських біженців та відрізати їх від батьківщини, а навпаки, будуємо міст для їхнього повернення в Україну", – підкреслив Пенц.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав нову освітню програму "визнанням української мови як важливої європейської мови".

Хоча в школах інших федеральних земель також існують окремі мовні програми для вивчення української мови, вона не пропонується як звичайна друга іноземна мова.

Раніше повідомляли, що діти, які виїхали з України до Європейського Союзу в результаті повномасштабного вторгнення, постають перед суттєвими труднощами під час навчання у школах держав, де перебувають.

Перед цим опозиційна Консервативна народна партія Естонії (EKRE) виступила за те, щоб діти українських біженців війни, які проживають в країні, навчалися в школах українською мовою.