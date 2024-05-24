В немецкой земле хотят сделать украинский вторым иностранным языком в школах

Гессен хочет стать первой федеральной землей Германии, которая введет украинский язык как второй иностранный в школах, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Welt.

Министерство культуры в столице Гессена Висбадене уже объявило о конкурсе для будущих специалистов и учителей.

Министр культуры земли Армин Шварц назвал это решение "четким знаком солидарности" с Украиной, а министр по международным делам Манфред Пенц – вкладом в сохранение украинской идентичности и культуры.

"Ведь мы не хотим оставлять без своих корней украинских беженцев и отрезать их от родины, а наоборот, строим мост для их возвращения в Украину", – подчеркнул Пенц.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал новую образовательную программу "признанием украинского языка как важного европейского языка".

Хотя в школах других федеральных земель также существуют отдельные языковые программы для изучения украинского языка, он не предлагается как обычный второй иностранный язык.

Ранее сообщалось, что дети, выехавшие из Украины в Европейский Союз в результате полномасштабного вторжения, сталкиваются с существенными трудностями при обучении в школах стран пребывания.

Перед этим оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) выступила за то, чтобы дети украинских беженцев от войны, проживающих в стране, учились в школах на украинском языке.