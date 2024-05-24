Не легітимно "обраний" Путін заявив, що легітимність Зеленського закінчилась

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського "закінчилась", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Путіна.

Путін після зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком вкотре повторив, що бажає мирних переговорів з Україною.

"Ми за переговори" , - сказав він, додавши, що "ми бачимо, що відновилися зараз розмови, що потрібно повернутися до переговорів".

Путін вкотре повторив, що переговори мають бути "виходячи з тих реалій, що склалися на землі".

Також він заявив, що легітимність Зеленського "закінчилась". І коли прийде час мирних переговорів, що Путіну "треба буде зрозуміти, з ким мати справу, для виходу на підписання юридично зобов’язуючих документів".

"А з ким вести переговори? Ми усвідомлюємо, що легітимність діючого глави держави закінчилася. Думаю, що одна із цілей конференції у Швейцарії у тому, щоб західна спільнота підтвердила легітимність діючого глави держави, чи вже не діючого".

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