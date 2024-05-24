Не легитимно "избранный" Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского "закончилась", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Путина.
Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в очередной раз повторил, что желает мирных переговоров с Украиной.
"Мы за переговоры", - сказал он, добавив, что "мы видим, что возобновились сейчас разговоры, что нужно вернуться к переговорам".
Путин в очередной раз повторил, что переговоры должны быть "исходя из тех реалий, сложившихся на земле".
Также он заявил, что легитимность Зеленского "закончилась". И когда придет время мирных переговоров, Путину "надо будет понять, с кем иметь дело, для выхода на подписание юридически обязывающих документов".
"А с кем вести переговоры? Мы осознаем, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции в Швейцарии в том, чтобы западное сообщество подтвердило легитимность действующего главы государства, или уже не действующего".
Предыстория:
- После так называемых "выборов" Путина в России Министерство иностранных дел Украины заявило, что не видит оснований, чтобы считать его демократически избранным и легитимным президентом России.
- Зеленский отметил, что диалог с российским правителем Владимиром Путиным пока невозможен, поскольку руководитель РФ не является самостоятельной фигурой, и находится в вакууме ненависти к Украине, который поддерживает его окружение.
- В Еврокомиссии ответили на утверждение российской пропаганды о том, что Владимир Зеленский якобы является нелегитимным президентом Украины, поскольку 21 мая 2024 года истекает его пятилетний срок на посту.
- В то же время Европарламент принял резолюцию, в которой осуждает то, как проходили "перевыборы" Путина и призвал не считать их легитимными.