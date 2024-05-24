Не легитимно "избранный" Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского "закончилась", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Путина.

Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в очередной раз повторил, что желает мирных переговоров с Украиной.

"Мы за переговоры" , - сказал он, добавив, что "мы видим, что возобновились сейчас разговоры, что нужно вернуться к переговорам".

Путин в очередной раз повторил, что переговоры должны быть "исходя из тех реалий, сложившихся на земле".

Также он заявил, что легитимность Зеленского "закончилась". И когда придет время мирных переговоров, Путину "надо будет понять, с кем иметь дело, для выхода на подписание юридически обязывающих документов".

"А с кем вести переговоры? Мы осознаем, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции в Швейцарии в том, чтобы западное сообщество подтвердило легитимность действующего главы государства, или уже не действующего".

Предыстория: