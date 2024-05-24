WP: Російська РЕБ глушить деяке озброєння США в Україні

Видання The Washington Post пише, що точність деяких видів західного озброєння знизилась через роботу російської РЕБ, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Washington Post з посиланням на конфіденційні українські оцінки.

Видання пише, що після того, як рівень точності деяких видів американського озброєння значно знизився, Київ припинив їхнє використання. Йдеться про озброєння, яке має супутникове наведення. Зокрема снаряди Excalibur та системи HIMARS.

"Наприклад, рівень успіху снарядів Excalibur, розроблених США, різко впав протягом кількох місяців – до менш ніж 10 відсотків уражень цілей".

За даними видання, 6 місяців тому, після того, як українці повідомили про проблему, Вашингтон припинив постачання снарядів Excalibur.

Високопоставлений чиновник США на умовах анонімності повідомляє, що Пентагон передбачав, що деякі високоточні види зброї будуть знищені російською радіоелектронною боротьбою, і працював з Україною, щоб вона могла цьому протистояти.

Втім Росія "продовжує розширювати використання засобів радіоелектронної боротьби".

Це сприяє тому, що Вашингтон та його союзники по НАТО продовжують шукати засоби протидії російським інноваціям.

"Вторгнення Росії в Україну створило сучасний полігон для випробувань західної зброї, яка ніколи не використовувалася проти ворога, що мав здатність глушити GPS-навігацію так, як Росія".

The Washington Post теж пише, що ще до того, як Сполучені Штати припинили поставки, українські артилеристи в більшості припинили використання Excalibur, оскільки вони важчі у використанні за інші снаряди.

Щодо російської РЕБ, стверджується, що вона також перешкоджає роботі українських пілотів: "для українських пілотів немає відкритих вікон, де вони відчувають, що не перебувають під прицілом". Втім сучасні винищувачі F-16 дозволили б українським Повітряним силам відтіснити російські літаки.

Щодо HIMARS видання повідомляє, що вони протягом першого року застосування успішно нищили склади з озброєнням росіян та командні пункти, втім на другий рік і їх почала глушити російська РЕБ.

Як пише The Washington Post, "ця неефективність призвела до того, що дуже дорогі снаряди все частіше використовували для ураження менш пріоритетних цілей".

Київ досі вважає свої ракети HIMARS ефективними, але російське глушіння може призвести до того, що вони будуть промахуватись на приблизно 15 метрів і більше.

Втім, за словами американського чиновника, у США оснащують HIMARS додатковим обладнанням для забезпечення влучного наведення на цілі.

А один зі способів, яким українці протидіють російській РЕБ – це використання безпілотників перед наведенням на цілі противника.