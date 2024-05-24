WP: Российская РЭБ глушит некоторое вооружение США в Украине

Издание The Washington Post пишет, что точность некоторых видов западного вооружения в Украине снизилась из-за работы российской РЭБ, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки.

Издание пишет, что после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. Речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение. В частности, снаряды Excalibur и системы HIMARS.

"Например, уровень успеха снарядов Excalibur, разработанных США, резко упал в течение нескольких месяцев – до менее 10 процентов поражений целей".

По данным издания, 6 месяцев назад, после того, как украинцы сообщили о проблеме, Вашингтон прекратил поставки снарядов Excalibur.

Высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности сообщает, что Пентагон предполагал, что некоторые высокоточные виды оружия будут уничтожены российской радиоэлектронной борьбой и работал с Украиной, чтобы она могла этому противостоять.

Впрочем, Россия "продолжает расширять использование средств радиоэлектронной борьбы".

Это способствует тому, что Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают искать способы противодействия российским инновациям.

"Вторжение России в Украину создало современный полигон для испытаний западного оружия, которое никогда не использовалось против врага, обладавшего способностью глушить GPS-навигацию так, как Россия".

The Washington Post тоже пишет, что еще до того, как Соединенные Штаты прекратили поставки, украинские артиллеристы в большинстве прекратили использование Excalibur, поскольку они более тяжелы в использовании других снарядов.

Что касается российской РЭБ, то утверждается, что она также препятствует работе украинских пилотов: "для украинских пилотов нет открытых окон, где они чувствуют, что не находятся под прицелом". Впрочем, современные истребители F-16 позволили бы украинским Воздушным силам оттеснить российские самолеты.

Относительно HIMARS издание сообщает, что они в течение первого года применения успешно уничтожали составы с вооружением россиян и командные пункты, впрочем, на второй год и их начал глушить российский РЭБ.

Как пишет The Washington Post, эта неэффективность привела к тому, что очень дорогие снаряды все чаще использовали для поражения менее приоритетных целей.

Киев до сих пор считает свои ракеты HIMARS эффективными, но российское глушение может привести к тому, что они будут промахиваться примерно на 15 метров и более.

Впрочем, по словам американского чиновника, в США оснащают HIMARS дополнительным оборудованием для обеспечения точной наводки на цели.

А один из способов, которым украинцы противодействуют российской РЭБ – использование беспилотников перед наведением на цели противника.