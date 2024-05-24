Окупанти вбили трьох людей на Донеччині, ще двох поранено

Під ударами Росії 24 травня опинились Бахмутський, Краматорський та Покровський райони на Донеччині, внаслідок цього смертельні поранення отримали троє людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.

"В м. Сіверську загинули двоє чоловіків 63 та 71 років. Попередньо, ворог застосував РСЗВ й ствольну артилерію.

Крім того, війська РФ скинули керовану авіаційну бомбу на с. Зелене Поле Іллінівської територіальної громади. Під завалами зруйнованого від влучання засобу ураження будинку загинув 40-річний переселенець з Покровського району".

Внаслідок російських обстрілів відомо також про двох поранених мешканців с. Новожеланне та м. Красногорівки. 38-річна жінка і 41-річний чоловік перебувають у лікарні з осколковими пораненнями.