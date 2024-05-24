Оккупанты убили трех человек в Донецкой области, еще двое ранены

Под ударами России 24 мая оказались Бахмутский, Краматорский и Покровский районы Донецкой области, в результате этого смертельные ранения получили три человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"В г. Северске погибли двое мужчин 63 и 71 лет. Предварительно, враг применил РСЗО и ствольную артиллерию.

Кроме того, войска РФ сбросили управляемую авиационную бомбу на с. Зеленое поле Ильиновской территориальной общины. Под завалами разрушенного от попадания средства поражения дома погиб 40-летний переселенец из Покровского района".

В результате российских обстрелов известно также о двух раненых жителях с. Новожелание и г. Красногоровка. 38-летняя женщина и 41-летний мужчина находятся в больнице с осколочными ранениями.