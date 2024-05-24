Росія без причини відкликала свого посла у Вірменії для консультацій

Росія відкликала свого посла у Вірменії до Москви для консультацій, не пояснивши причини, повідомляє Ділова столиця.

Про це оголосили на сторінці МЗС РФ.

Від імені речниці відомства Марії Захарової опублікували коротке повідомлення про те, що посла Росії у Вірменії Сергєя Копиркіна 24 травня відкликають до Москви для консультацій.

Рішення Росії ймовірно пов’язане з наростанням напруги у відносинах між Москвою та Єреваном через те, що Вірменія дистанціювалася від Організації договору колективної безпеки – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія, та зближується із Заходом.

Важливо: Вірменія не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору з колективної безпеки, яка повністю підконтрольна Росії.