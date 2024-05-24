Россия без причины отозвала своего посла в Армении для консультаций

Россия отозвала своего посла в Армении в Москву для консультаций, не объяснив причины, сообщает Деловая столица.

Об этом объявили на странице МИД РФ.

От имени пресс-секретаря ведомства Марии Захаровой опубликовали краткое сообщение о том, что посла России в Армении Сергея Копиркина 24 мая отзывают в Москву для консультаций.

Решение России вероятно связано с нарастающим напряжением в отношениях между Москвой и Ереваном из-за того, что Армения дистанцировалась от Организации договора коллективной безопасности – военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия, и сближается с Западом.

Важно: Армения не будет участвовать в финансировании деятельности Организации договора по коллективной безопасности, полностью подконтрольной России.