Зеленський: ЗСУ взяли під "бойовий контроль" прикордоння Харківщини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордоння Харківської області, куди зайшли російські війська, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського 24 травня.

"Провів у Харкові безпекову нараду – були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти".

Президент подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта.

"Обговорили сьогодні також подальші наші завдання – з урахуванням інформації від розвідок" , - зазначив президент.

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