Зеленский: ВСУ взяли под "боевой контроль" приграничье Харьковщины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничье Харьковской области, куда зашли российские войска, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского 24 мая.

"Провел в Харькове совещание по безопасности - были доклады военных, руководителей специальных служб, областной и городской власти. Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты".

Президент поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

"Обсудили сегодня также дальнейшие наши задачи - с учетом информации от разведок" , - отметил президент.

Напомним: