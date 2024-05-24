В Україні втретє за день масштабна повітряна тривога

Пізно увечері 24 травня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"

Що передувало:

Удень 24 травня влада України оголошувала тривогу по всій території країни через зліт Міг-31 К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала трохи більше 20 хв.

Ввечері 24 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Вона тривала 26 хвилин.