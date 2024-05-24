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В Украине третий раз за день масштабная воздушная тревога

В Украине третий раз за день масштабная воздушная тревога
Фото: kremlin.ru

Поздним вечером 24 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"

Что предшествовало:

  • Днем 24 мая власти Украины объявляли тревогу по всей территории страны из-за взлета Миг-31 К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность длилась не более 20 мин.
  • Вечером 24 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Она продолжалась 26 минут.

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