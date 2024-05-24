В Украине третий раз за день масштабная воздушная тревога

Поздним вечером 24 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"

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