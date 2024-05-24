В Украине третий раз за день масштабная воздушная тревога
Поздним вечером 24 мая по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"
Что предшествовало:
- Днем 24 мая власти Украины объявляли тревогу по всей территории страны из-за взлета Миг-31 К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность длилась не более 20 мин.
- Вечером 24 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Она продолжалась 26 минут.