Зеленський відреагував на новий пакет військової допомоги від США
Президент України Володимир Зеленський увечері 24 травня подякував США за новий пакет військової допомоги загальною вартістю $275 мільйонів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у Х (Twitter).
Глава держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом партіям, а також американському народу за новий пакет, до якого увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші види озброєнь.
"Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади.
Свобода – це цінність, якою дорожать обидві наші нації. Щоб захистити її, нам потрібна подальша потужна підтримка з боку Сполучених Штатів та інших союзників".
Що передувало:
США оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю $275 мільйонів. До нього, зокрема, увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, мінометні міни.