Зеленський відреагував на новий пакет військової допомоги від США

Президент України Володимир Зеленський увечері 24 травня подякував США за новий пакет військової допомоги загальною вартістю $275 мільйонів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Х (Twitter).

Глава держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом партіям, а також американському народу за новий пакет, до якого увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші види озброєнь.

Я вдячний Президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом партіям, а також американському народу за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні. До нього увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2024

"Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади.

Свобода – це цінність, якою дорожать обидві наші нації. Щоб захистити її, нам потрібна подальша потужна підтримка з боку Сполучених Штатів та інших союзників".

Що передувало:

США оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю $275 мільйонів. До нього, зокрема, увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, мінометні міни.