Зеленский отреагировал на новый пакет военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 мая поблагодарил США за новый пакет военной помощи общей стоимостью 275 миллионов долларов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский у Х (Twitter).

Глава государства поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс США и обе партии, а также американский народ за новый пакет, в который вошли крайне необходимые ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другие виды вооружений.

Я вдячний Президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом партіям, а також американському народу за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні. До нього увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2024

"Этот пакет критически важен именно сейчас, когда враг усилил атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я собственными глазами увидел, насколько важно укрепить наших воинов, чтобы защитить наших людей, наши города и общины.

Свобода – это ценность, которой дорожат обе наши нации. Чтобы защитить ее, нам нужна мощная поддержка со стороны Соединенных Штатов и других союзников".

Что предшествовало:

США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью 275 миллионов долларов. В него в частности вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, минометные мины.