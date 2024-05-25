ОВА: Окупанти за добу 342 рази вдарили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 342 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Ворог завдав 2 авіаційні удари по Новоандріївці.

112 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

25 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе.

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.