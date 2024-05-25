ОВА: Оккупанты за сутки 342 раза ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 342 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке.

112 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

25 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Гуляйполе.

203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Поступило 12 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.