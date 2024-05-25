В ISW пояснили, навіщо Росії припинення вогню

Росія використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики підкреслили, що військова інтервенція Росії в Криму і на Донбасі в 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання Росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи визнання Росією України як незалежної держави в 1991 році і Будапештський меморандум 1994 року, в якому Росія конкретно зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.

Немає жодних підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, що зобов'язує Росію не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Припинення вогню надало б Росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію і реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні, і дозволило б Росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні.

Росія могла б використати припинення вогню для підготовки сил, більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій з метою зміни режиму, демілітаризації і завоювання України. Припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування збройних сил і розвитку оборонної промисловості, але Кремль, можливо, небезпідставно очікує, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу і дозволить Росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій.

Ключові висновки ISW за 24 травня: