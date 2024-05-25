В ISW пояснили, навіщо Росії припинення вогню
Росія використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Військові аналітики підкреслили, що військова інтервенція Росії в Криму і на Донбасі в 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання Росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи визнання Росією України як незалежної держави в 1991 році і Будапештський меморандум 1994 року, в якому Росія конкретно зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.
Немає жодних підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, що зобов'язує Росію не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Припинення вогню надало б Росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію і реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні, і дозволило б Росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні.
Росія могла б використати припинення вогню для підготовки сил, більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій з метою зміни режиму, демілітаризації і завоювання України. Припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування збройних сил і розвитку оборонної промисловості, але Кремль, можливо, небезпідставно очікує, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу і дозволить Росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій.
Ключові висновки ISW за 24 травня:
- Західні ЗМІ продовжують повідомляти, що правитель Росії Володимир Путін зацікавлений у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів, хоча риторика Кремля та військові дії Росії показують, що Путін залишається незацікавленим у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, яке б завадило йому знищити незалежну українську державу.
- Російські джерела, які спілкувалися із західними ЗМІ, також запропонували взаємно суперечливі характеристики позиції Путіна щодо переговорів.
- Ці російські джерела особливо підкреслювали територіальні поступки, як частину нібито передбаченого Путіним припинення вогню, але рідко торкалися ширших стратегічних цілей путінської війни в Україні.
- Припинення вогню не заважає Росії відновити свою наступальну кампанію з метою знищення української державності, і Росія використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в межах України.
- Зараз Росія готується до можливості звичайної війни з НАТО, і Кремль, ймовірно, розглядатиме все, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу здатності Росії вести таку війну.
- Кремль продовжуватиме вдавати зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб вплинути на прийняття рішень Заходом щодо підтримки України та продовжувати зусилля, щоб добитися від Заходу превентивних поступок.
- Путін прямо відкинув легітимність президента України Володимира Зеленського як президента 24 травня, що стало останньою в серії спроб позбавити Зеленського повноважень брати участь або відмовитися від переговорів з Росією та підірвати довіру українців до Зеленського.
- Неназвані російські урядовці та джерела в Міністерстві оборони (МО) Росії та Кремлі повідомили незалежному російському виданню The Moscow Times, що зусилля щодо усунення високопоставлених російських оборонних чиновників і командирів у формі, ймовірно, триватимуть у найближчі тижні та місяці.
- Українські війська 23 і 24 травня завдали серію успішних ракетних ударів по військових об’єктах на території окупованої Росією України.
- Повідомляється, що вранці 23 травня українські війська завдали удару з безпілотника по російській радіолокаційній системі раннього попередження в Краснодарському краї Росії.
- Українське військове управління продовжує вирішення кадрових завдань України.
- Міністерство оборони США оголосило 24 травня про пакет військової допомоги вартістю 275 мільйонів доларів для допомоги українським військам у відбитті наступальних операцій Росії на півночі Харківської області.
- Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 24 травня заявив, що країни-члени НАТО повинні розглянути питання про зняття обмежень на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях на території Росії.
- Російські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська, Сватового, Кремінної та Донецька.
- 23 травня газета Financial Times (FT) повідомила, що секретар РНБО України Олександр Литвиненко заявив, що у 2023 році Росія залучила понад 385 тисяч військових.