В ISW объяснили, зачем России прекращение огня

Россия использует любое прекращение огня для подготовки к будущим наступательным операциям в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики подчеркнули, что военная интервенция России в Крыму и на Донбассе в 2014 году нарушила многочисленные международные обязательства России по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, включая признание Россией Украины как независимого государства в 1991 году и Будапештский меморандум 1994 года, в котором Россия конкретно обязалась не подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Нет никаких оснований полагать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, обязывающее Россию не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Прекращение огня предоставило бы России возможность восстановить деградировавшие силы, отвлечь человеческие ресурсы на широкомасштабную экспансию и реформы вместо того, чтобы вести боевые действия в Украине, и позволило бы России продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, связанных с насущными оперативными потребностями в Украине.

Россия могла бы использовать прекращение огня для подготовки сил, более пригодных для проведения следующей серии наступательных операций с целью смены режима, демилитаризации и завоевания Украины. Прекращение огня, безусловно, предоставило бы Украине собственные возможности для решения вопросов формирования вооруженных сил и развития оборонной промышленности, но Кремль, возможно, небезосновательно ожидает, что замороженный фронт сделает поддержку Украины менее насущной и важной для Запада и позволит России опередить Украину в подготовке к возобновлению боевых действий.

Ключевые выводы ISW за 24 мая: