ВМС ЗСУ: Росія знову вивела в Чорне море носій "Калібрів"

У Середземному морі ворожа армія тримає носій "Калібрів", повідомляє Ділова столиця.

Ситуацію в морях станом на 07:00 25 травня оприлюднили в МВС ЗСУ.

В Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 8 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.