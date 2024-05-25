ВМС ЗСУ: Росія знову вивела в Чорне море носій "Калібрів"
У Середземному морі ворожа армія тримає носій "Калібрів", повідомляє Ділова столиця.
Ситуацію в морях станом на 07:00 25 травня оприлюднили в МВС ЗСУ.
В Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 8 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — йдеться в повідомленні.