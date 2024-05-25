ВМС ВСУ: Россия снова вывела в Черное море носитель "Калибров"

В Средиземном море вражеская армия держит носитель "Калибров", сообщает Деловая столица.

Ситуацию в морях по состоянию на 07.00 25 мая обнародовали в ВМС ВСУ.

В Черном море находится 1 вражеский корабль, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовского моря – 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 8 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.