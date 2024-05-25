Російський удар по друкарні у Харкові: відомі імена вбитих працівників
У День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження друкарня Vivat назвала імена семи співробітників, вбитих Росією під час удару по Харкову, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила СЕО у Vivat Юлія Орлова.
У четвер від російського удару загинуло семеро людей:
- Храпіна Тетяна, друкар-теснильник
- Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини
- Риженко Світлана, брошуровальник
- Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів
- Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів
- Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини
- Шило Дмитро, брошуровальник
Що передувало:
Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні. За даними поліції, окупанти попередньо завдали удару з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети. Семеро людей загинули.
Чотирьох людей встановили за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.
Внаслідок російського ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова було знищено 50 тисяч книг.