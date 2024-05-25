Российский удар по типографии в Харькове: известны имена убитых работников
В День работников издательств, полиграфии и книгораспространения типография Vivat назвала имена семи сотрудников, убитых Россией во время удара по Харькову, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила СЕО в Vivat Юлия Орлова.
В четверг от российского удара погибло семь человек:
- Храпина Татьяна, печатник-теснильщик
- Строгий Роман, машинист приклеивающей машины
- Рыженко Светлана, брошюровщик
- Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов
- Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов
- Минаева Анна, машинист комплектовочной машины
- Шило Дмитрий, брошюровщик
Что предшествовало:
Во время массированного обстрела Харькова в четверг 23 мая россияне ударили по типографии. По данным полиции, оккупанты предварительно нанесли удар из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты. Семь человек погибли.
Четырех человек установили по образцам ДНК. Среди погибших - машинистки, машинистка и укладчик-упаковщик.
В результате российского ракетного удара по типографии "Фактор-Друк" в Основянском районе Харькова было уничтожено 50 тысяч книг.