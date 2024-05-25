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Российский удар по типографии в Харькове: известны имена убитых работников

Российский удар по типографии в Харькове: известны имена убитых работников
Фото: "Накипіло"

В День работников издательств, полиграфии и книгораспространения типография Vivat назвала имена семи сотрудников, убитых Россией во время удара по Харькову, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила СЕО в Vivat Юлия Орлова.

В четверг от российского удара погибло семь человек:

  1. Храпина Татьяна, печатник-теснильщик
  2. Строгий Роман, машинист приклеивающей машины
  3. Рыженко Светлана, брошюровщик
  4. Курасова Ольга, машинист швейных машин и автоматов
  5. Нинадовская Елена, машинист швейных машин и автоматов
  6. Минаева Анна, машинист комплектовочной машины
  7. Шило Дмитрий, брошюровщик
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фото: vivat

Что предшествовало:

Во время массированного обстрела Харькова в четверг 23 мая россияне ударили по типографии. По данным полиции, оккупанты предварительно нанесли удар из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты. Семь человек погибли.

Четырех человек установили по образцам ДНК. Среди погибших - машинистки, машинистка и укладчик-упаковщик.

В результате российского ракетного удара по типографии "Фактор-Друк" в Основянском районе Харькова было уничтожено 50 тысяч книг.

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